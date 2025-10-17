Защо Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария? И защо руският лидер няма да бъде арестуван

© След разговора вчера между Доналд Тръмп и Владимир Путин, руският президент ще направи първото си известно пътуване до страна от ЕС от началото на войната през февруари 2022 г., пише Sky News.



Според Кремъл, Тръмп предложи Будапеща като място за лични преговори с Путин, който веднага се съгласи с плана.



Унгарският премиер Орбан, критик на санкциите на ЕС срещу Москва, посрещна новината с ентусиазъм, наричайки Унгария "остров на мира" и потвърждавайки подготовките след разговор с Тръмп.



Будапеща беше сред фаворитите за мястото на последната среща на върха между Тръмп и Путин в Аляска.



През април унгарският парламент гласува за излизането на страната от Международния наказателен съд, което отвори пътя за Путин да посети страната, въпреки издадената срещу него заповед за арест през 2023 г.