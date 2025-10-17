ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Защо Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария? И защо руският лидер няма да бъде арестуван
Автор: Николина Александрова 13:09Коментари (0)581
©
След разговора вчера между Доналд Тръмп и Владимир Путин, руският президент ще направи първото си известно пътуване до страна от ЕС от началото на войната през февруари 2022 г., пише Sky News.

Според Кремъл, Тръмп предложи Будапеща като място за лични преговори с Путин, който веднага се съгласи с плана.

Унгарският премиер Орбан, критик на санкциите на ЕС срещу Москва, посрещна новината с ентусиазъм, наричайки Унгария "остров на мира" и потвърждавайки подготовките след разговор с Тръмп.

Будапеща беше сред фаворитите за мястото на последната среща на върха между Тръмп и Путин в Аляска.

През април унгарският парламент гласува за излизането на страната от Международния наказателен съд, което отвори пътя за Путин да посети страната, въпреки издадената срещу него заповед за арест през 2023 г.


Още по темата: общо новини по темата: 4668
16.10.2025 »
16.10.2025 »
12.10.2025 »
07.10.2025 »
04.10.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/778 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви, а сградата ...
12:20 / 17.10.2025
Николай Кръстев: Мицкоски не разбира, че България може да бъде ад...
21:58 / 16.10.2025
Брижит Бардо е хоспитализирана
21:26 / 16.10.2025
Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
20:43 / 16.10.2025
Клиенти в Гърция: Увеличението на цените е огромно! Сиренето е 14...
19:03 / 16.10.2025
Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
18:53 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: