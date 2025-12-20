"Заличават" ли имената на известните от досиетата на Епстийн

© Заместник-генералният прокурор Тод Бланш заявява, че Министерството на правосъдието няма да защитава президента Доналд Тръмп – или други известни личности – в бъдещи публикации на досиетата на Епстийн, тъй като агенцията е подложена на строг контрол заради значителните редакции в първата част от документите, които бяха публикувани в петък, предава Forbes.



"Нямаме намерение да крием нищо, защото в документите се споменават имената на Доналд Дж. Тръмп, Бил Клинтън, Рийд Хофман... Не редактираме имената на известни мъже и жени, свързани с Епстийн“, коментира Бланш в интервю за ABC News, публикувано в събота.



На въпроса дали всички документи, в които се споменава Тръмп, ще бъдат публикувани, Бланш отговаря: "Ако това е в съответствие със закона, да.“



Министерството на правосъдието публикува в петък огромно количество документи, включително снимки, видеозаписи, полетни дневници, телефонни записи и съдебни документи, за да се съобрази със закон, приет от Конгреса миналия месец, който изисква да бъдат публикувани досиетата на разследването, свързани с Еппстийн и неговата съучастничка Гислен Максуел.