|"Заличават" ли имената на известните от досиетата на Епстийн
"Нямаме намерение да крием нищо, защото в документите се споменават имената на Доналд Дж. Тръмп, Бил Клинтън, Рийд Хофман... Не редактираме имената на известни мъже и жени, свързани с Епстийн“, коментира Бланш в интервю за ABC News, публикувано в събота.
На въпроса дали всички документи, в които се споменава Тръмп, ще бъдат публикувани, Бланш отговаря: "Ако това е в съответствие със закона, да.“
Министерството на правосъдието публикува в петък огромно количество документи, включително снимки, видеозаписи, полетни дневници, телефонни записи и съдебни документи, за да се съобрази със закон, приет от Конгреса миналия месец, който изисква да бъдат публикувани досиетата на разследването, свързани с Еппстийн и неговата съучастничка Гислен Максуел.
