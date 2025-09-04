ЗАРЕЖДАНЕ...
|Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен
Тя дори се пошегува и каза: "Представям си някой да седи в Кремъл и, знаете ли, да манипулира джойстика и да казва: "Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти. Не знам защо направо не откраднахме картите".
"Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, не е просто лъжа с известна доза истина или смесица от истина, полуистина и неистина, а е 100% лъжа", категорична е Захарова.
