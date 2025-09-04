ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен
Автор: Ваня Кузманова 16:22Коментари (0)608
©
"Твърденията, обвиняващи Кремъл в опит да заглуши самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, са фалшиви и параноични", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости.

Тя дори се пошегува и каза: "Представям си някой да седи в Кремъл и, знаете ли, да манипулира джойстика и да казва: "Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти. Не знам защо направо не откраднахме картите".

"Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, не е просто лъжа с известна доза истина или смесица от истина, полуистина и неистина, а е 100% лъжа", категорична е Захарова.


Още по темата: общо новини по темата: 7
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с Б...
12:30 / 04.09.2025
Прерязаха гърлото на турски прокурор в ресторант в Истанбул
12:00 / 04.09.2025
Трагедия с 15 загинали в центъра на Лисабон
07:53 / 04.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:48 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:45 / 03.09.2025
Държава, близо до България, иска да каже сбогом на кеша до края н...
09:30 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пожари 2025
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: