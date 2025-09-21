ИЗПРАТИ НОВИНА
Фон дер Лайен за инцидента край Пловдив: GPS смущенията от Русия застрашават въздухоплаването и морската безопасност в ЕС"
Автор: Борислава Благоева 15:48Коментари (0)792
© AP PHOTO
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за първи път лично коментира инцидента със смущения в GPS сигнала, който засегна самолета и, по време на официалната и визита в България, предава Leading European Newspaper Alliance.  

Според фон дер Лайен, прекъсванията на GPS сигнала "са се превърнали в ежедневен проблем в много региони, граничещи с Русия“.

''Морското корабоплаване в Балтийско море често страда от смущения. Рискът от сблъсъци се увеличава. Същото важи и за въздушния трафик над Черно море. Русия изглежда е готова да приеме възможността в даден момент да се случат фатални инциденти", каза председателят на Европейската комисия.

Според нея ЕС приема това много сериозно, както и всички хибридни и кибератаки от Русия.

"Защото тези атаки ясно показват, че амбициите на Русия не се ограничават само до Украйна. Единственият път на Европа към сигурност и стабилност е силното и надеждно възпиране", подчерта тя.

Припомняме, че самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше принуден да кацне, използвайки хартиени карти по време на полет до България поради проблеми с GPS, за които се смята, че са резултат от руска намеса.

Наскоро 13 държави от ЕС призоваха Европейската комисия да предприеме действия във връзка с прекъсванията в Глобалната навигационна спътникова система (GNSS) в страните от ЕС.


Още по темата: общо новини по темата: 13
12.09.2025 Министър Запрянов: Няма GPS смущения при на кацането на Фон дер Лайен в
Пловдив
10.09.2025 Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен: Вече десет дни името на България се свързва с това, а вие още не сте коментирали
09.09.2025 Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
04.09.2025 ЕК за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твърдели, че е целенасочено
04.09.2025 Радев: Измислен скандал
04.09.2025 Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






