|Министър Запрянов: Няма GPS смущения при на кацането на Фон дер Лайен в Пловдив
Това стана ясно от отговора на Запрянов на въпрос на депутатът от вайло Мирчев, ПП-ДБ.
"По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч. екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори. Полетът на двата вертолета е изпълнен под ръководството на гражданските органи на ДП РВД, Пловдив Кула и Центьр за полетна информация – София“, обяснява Запрянов.
