Министър Запрянов: Няма GPS смущения при на кацането на Фон дер Лайен в Пловдив

© Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че в деня на инцидента с кацането на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен у нас, трите вертолета "Кугър“, които са го придружавали, не са изпитали GPS смущения.



Това стана ясно от отговора на Запрянов на въпрос на депутатът от вайло Мирчев, ПП-ДБ.



"По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч. екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори. Полетът на двата вертолета е изпълнен под ръководството на гражданските органи на ДП РВД, Пловдив Кула и Центьр за полетна информация – София“, обяснява Запрянов.