Захарова нападна Вучич
Автор: Николина Александрова 16:48
©
Москва многократно е получавала от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси, произведени в Сърбия, е под строг контрол и тази продукция няма да бъде доставяна в Украйна. Това заявява на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, коментирайки по молба на журналисти думите на Вучич в интервю за германско списание за готовността да продава боеприпаси на Европейския съюз, предава ТАСС.

Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".

Вучич предложи на ЕС споразумение за продажба на оръжие: Складовете в Сърбия са препълнени с боеприпаси

"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.

"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.


Още новини от Международни новини:
Летищата в Белгия отново спряха полетите
12:13 / 07.11.2025
Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да пла...
09:08 / 07.11.2025
В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
10:18 / 06.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
Чуждестранни служби съдействат в мащабна спецоперация у нас
16:48 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен...
10:59 / 05.11.2025

