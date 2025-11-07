ЗАРЕЖДАНЕ...
|Захарова нападна Вучич
Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".
Вучич предложи на ЕС споразумение за продажба на оръжие: Складовете в Сърбия са препълнени с боеприпаси
"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.
"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.
