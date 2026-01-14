ЗАРЕЖДАНЕ...
|Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренландия и къде се намира Иран
"Имам въпрос към европейските длъжностни лица. Те знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали? Те не искат да си зададат въпроса защо коментират ситуацията в Иран, който се намира в друга част на света, малко по-далеч от тях, отколкото Гренландия", отбелязва дипломатът.
"Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?
"Защо сега да не се съсредоточим върху Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, посочва Захарова.
