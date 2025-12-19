YouTube се "срина" за хиляди потребители

© Десетки хиляди потребители по целия свят имаха проблеми с връзката си с YouTube днес 19 декември. Според Downdetector (@downdetector), този следобед са постъпили повече от 10 000 сигнали за проблеми с връзката към YouTube. Много потребители, които са се опитали да се свържат с платформата, са вдели на екраните си следното съобщение: Error 502.



Трябва да се отбепежи, че реалният брой на засегнатите потребители може да се различава от този, който се показва в Downdetector, тъй като тези сигнали се подават от потребителите.