ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
Според доклада Мадуро ще се яви пред окръжния съдия Алвин Хелерстийн. Хелерстийн ръководи редица големи дела в Окръжния съд на Долен Манхатън.
Прокуратурата на САЩ разкри вчера пълното обвинение срещу венецуелския президент Николас Мадуро и висшето ръководство на страната. Документът, който е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието на САЩ и заема няколко десетки страници, твърди, че през последните 25 години Венецуела умишлено е "превърната в наркодържава и е превърната в основен маршрут за транспортиране на кокаин от Колумбия до Съединените щати."
През 2020 г. срещу Мадуро вече бяха повдигнати обвинения в трафик на наркотици и пране на пари.
ФОКУС припомня, че на 3 януари Съединените щати атакуваха Венецуела. По време на атаката Мадуро и съпругата му бяха заловени и изведени от страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
20:45 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:36 / 04.01.2026
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
20:36 / 04.01.2026
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
17:37 / 04.01.2026
Швейцария обяви 9 януари за Ден на национален траур
17:37 / 04.01.2026
Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводни...
16:38 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS