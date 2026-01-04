ИЗПРАТИ НОВИНА
WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
Автор: Елиза Дечева 23:13 / 04.01.2026
Според The Washington Post, венецуелският президент Николас Мадуро ще се яви в съда в Ню Йорк в 12 часа местно време  - 19 часа българско време на 5 януари.

Според доклада Мадуро ще се яви пред окръжния съдия Алвин Хелерстийн. Хелерстийн ръководи редица големи дела в Окръжния съд на Долен Манхатън.

Прокуратурата на САЩ разкри вчера пълното обвинение срещу венецуелския президент Николас Мадуро и висшето ръководство на страната. Документът, който е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието на САЩ и заема няколко десетки страници, твърди, че през последните 25 години Венецуела умишлено е "превърната в наркодържава и е превърната в основен маршрут за транспортиране на кокаин от Колумбия до Съединените щати."

През 2020 г. срещу Мадуро вече бяха повдигнати обвинения в трафик на наркотици и пране на пари. 

ФОКУС припомня, че на 3 януари Съединените щати атакуваха Венецуела. По време на атаката Мадуро и съпругата му бяха заловени и изведени от страната.



Още по темата: общо новини по темата: 25
04.01.2026 Стотици хора протестират в Европа, срещу решението на Тръмп да нападне Венецуела
04.01.2026 Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
04.01.2026 Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжността
президент
04.01.2026 Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
04.01.2026 Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка
04.01.2026 Божанов: Мадуро безспорно е престъпник
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
20:45 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:36 / 04.01.2026
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
20:36 / 04.01.2026
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
17:37 / 04.01.2026
Швейцария обяви 9 януари за Ден на национален траур
17:37 / 04.01.2026
Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводни...
16:38 / 04.01.2026

Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Хороскоп за деня
Напрежение между САЩ и Венецуела
Зима 2025/2026 г.
