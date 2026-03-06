Сподели close
Сирени за въздушна тревога зазвучаха днес (6 март) малко преди 10 часа сутринта на остров Кипър.

Според кипърската медия Philenews и официалните съобщения на кипърското правителство, подобни сигнали за тревога са били отбелязани и вчера, когато сирените са прозвучали два пъти, без да бъде потвърдена някаква непосредствена заплаха. Досега са регистрирани три атаки с безпилотни самолети в района, една от които е довела до удар по британската база в Акротири.

Гражданите са помолени да останат по домовете си.