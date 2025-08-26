Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърция

© Министерството на труда и социалните въпроси на Гърция е представило нов обширен законопроект, наречен "Справедлив труд за всички“, който включва 88 члена и цели да промени индивидуалното трудово право. Основният акцент е върху новата организация на работното време и правилата за извънреден труд.



Законопроектът предвижда въвеждане на четиридневна работна седмица с 10-часови смени, приложима целогодишно. Възможност за сключване на индивидуални договори с намалено работно време, когато няма синдикат или работническа асоциация.



В определени случаи – работен ден до 13 часа, но само ако няма предвидена междинна почивка. Ако има такава (например в супермаркети или индустриални предприятия), 13-часовият работен ден не е допустим, тъй като не би се спазило изискването за минимум 11 часа почивка в рамките на 24 часа.



Т.нар. "референтен период“ за редуване на по-интензивни и по-леки периоди на заетост се разширява – от досегашните 6 месеца на 12 месеца, като минималната продължителност е една седмица. Това означава, че работното време може да се организира гъвкаво, според нуждите на работодателя, стига работникът да е съгласен.



Относно извънредния труд работниците могат да работят до 13 часа на ден, но само при тяхно доброволно съгласие. Възнаграждението за извънреден труд е 40% над редовната почасова ставка. Позволени са максимум 4 часа извънреден труд на ден и до 150 часа годишно при един и същ работодател.



В същото време работниците са защитени от уволнение, ако откажат да работят извънредно.



Министерството подчертава, че тези промени не засягат текущия диалог със социалните партньори относно укрепването на колективните трудови споразумения.



Законопроектът ще бъде отворен за обществено обсъждане до 19 септември.