Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски боеприпаси за Украйна

© Сръбският президент Александър Вучич размени остри забележки с говорителката на руското външно министерство Мария Захарова относно изявлението му за възможността за продажба на сръбски боеприпаси на европейски страни и последващото им прехвърляне в Украйна, съобщава Европейская правда.



Припомняме, че наскоро Вучич обяви, че Сърбия може да промени решението си за налагане на санкции срещу Русия и че няма да има проблеми, ако сръбски боеприпаси достигнат до Украйна.



Реагирайки на това по-рано, Захарова изрази възмущението си от изявленията на сръбския президент, обвинявайки го в двуличие.



"Когато чета всички тези интервюта с президента на Сърбия, се чудя дали има само един президент Вучич?'', заяви руският дипломат по-рано.



"Струва ми се, че различни хора дават интервюта. Чуваме едни и същи интервюта и изявления, когато е в Москва. Но чуваме различни изявления, когато дава интервюта на други географски места“, подчертава тя.



В отговор Вучич отбеляза, че би му било най-лесно да отговори на грубостта на говорителката на руското външно министерство, но никога няма да го направи.



"Чаках ден и половина, за да не реагирам. В противен случай, разбира се, щях да реагирам много по-силно вчера, но когато си президент, трябва да броиш не до десет, а до сто и да не реагираш така“, смята сръбският президент.



Вчера, 8 ноември, сръбският президент заяви, че решението да не се налагат санкции срещу Русия е в сила от почти четири години, но сръбското правителство може да го промени, ако иска.



"Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в сръбското правителство могат да променят това решение. Правителството има право да промени това решение“, каза той.