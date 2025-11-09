ИЗПРАТИ НОВИНА
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски боеприпаси за Украйна
Автор: Борислава Благоева 15:11
©
Сръбският президент Александър Вучич размени остри забележки с говорителката на руското външно министерство Мария Захарова относно изявлението му за възможността за продажба на сръбски боеприпаси на европейски страни и последващото им прехвърляне в Украйна, съобщава Европейская правда.

Припомняме, че наскоро Вучич обяви, че Сърбия може да промени решението си за налагане на санкции срещу Русия и че няма да има проблеми, ако сръбски боеприпаси достигнат до Украйна.

Реагирайки на това по-рано, Захарова изрази възмущението си от изявленията на сръбския президент, обвинявайки го в двуличие.

"Когато чета всички тези интервюта с президента на Сърбия, се чудя дали има само един президент Вучич?'', заяви руският дипломат по-рано.

"Струва ми се, че различни хора дават интервюта. Чуваме едни и същи интервюта и изявления, когато е в Москва. Но чуваме различни изявления, когато дава интервюта на други географски места“, подчертава тя.

В отговор Вучич отбеляза, че би му било най-лесно да отговори на грубостта на говорителката на руското външно министерство, но никога няма да го направи.

"Чаках ден и половина, за да не реагирам. В противен случай, разбира се, щях да реагирам много по-силно вчера, но когато си президент, трябва да броиш не до десет, а до сто и да не реагираш така“, смята сръбският президент.

Вчера, 8 ноември, сръбският президент заяви, че решението да не се налагат санкции срещу Русия е в сила от почти четири години, но сръбското правителство може да го промени, ако иска.

"Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в сръбското правителство могат да променят това решение. Правителството има право да промени това решение“, каза той.


08.11.2025 Песков: Медийните съобщения, че Сергей Лавров е изпаднал в немилост, са напълно неверни
07.11.2025 Захарова нападна Вучич
06.11.2025 Украинските военни задържаха мъж от антуража на Анджелина Джоли
04.11.2025 Над Черно море прелетя американски самолет-разузнавач
02.11.2025 Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
21.10.2025 NBC News: Срещата Тръмп-Путин е отложена
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:32 / 09.11.2025
14:32 / 09.11.2025
САЩ изпращат стратегически бомбардировачи на Източния фланг на Ев...
10:02 / 09.11.2025
10:02 / 09.11.2025
Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
09:56 / 09.11.2025
09:56 / 09.11.2025
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:30 / 08.11.2025
22:30 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:33 / 08.11.2025
17:33 / 08.11.2025
Хърватски експерти: Следете цените на кафето, след като еврото вл...
14:07 / 08.11.2025
14:07 / 08.11.2025

Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
Kатастрофи Великотърновско
Поскъпване на хранителните продукти
