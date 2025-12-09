ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
Припомняме, че през месец септември т.г., "Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на LNG терминала край гр. Александруполис, Гърция. Всички танкери на избраните доставчици ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ. За доставчик за месец декември 2025 г. беше избрана компанията Metlen Energy & Metals.
В присъствието на изпълнителния директор на "Булгаргаз“ ЕАД Веселин Синабов и представители на компанията доставчик бяха извършени всички процедури по свързване на танкера с терминала, след което стартира и неговото разтоварване. Този процес ще продължи два дни, след което количеството втечнен природен газ ще бъде използвано за удовлетворяване на потребностите на клиентите на Булгаргаз до средата на месец януари, когато се очаква да пристигне и третия LNG товар от САЩ.
Корабът беше натоварен на 19.11.2025 г. на терминала Plaquemines LNG, собственост на американската компания Venture Global.
