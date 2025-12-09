ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
Автор: Десислава Томева 15:39Коментари (1)283
©
На терминала за втечнен природен газ край гр. Александруполис, Гърция стартира разтоварването на втория товар втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз", съобщават от компанията. 

Припомняме, че през месец септември т.г., "Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на LNG терминала край гр. Александруполис, Гърция. Всички танкери на избраните доставчици ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ. За доставчик за месец декември 2025 г. беше избрана компанията Metlen Energy & Metals.

В присъствието на изпълнителния директор на "Булгаргаз“ ЕАД Веселин Синабов и представители на компанията доставчик бяха извършени всички процедури по свързване на танкера с терминала, след което стартира и неговото разтоварване. Този процес ще продължи два дни, след което количеството втечнен природен газ ще бъде използвано за удовлетворяване на потребностите на клиентите на Булгаргаз до средата на месец януари, когато се очаква да пристигне и третия LNG товар от САЩ.

Корабът беше натоварен на 19.11.2025 г. на терминала Plaquemines LNG, собственост на американската компания Venture Global.


Още по темата: общо новини по темата: 98
16.11.2025 »
16.11.2025 »
16.11.2025 »
20.10.2025 »
06.10.2025 »
21.09.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 13 мин.
0
 
 
И на каква цена!? Четири пъти по-скъпа! Ама Ганьо е Боровец.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение 
08:44 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
08:44 / 09.12.2025
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, ...
15:51 / 08.12.2025
Златото вече не е най-търсеният метал
12:53 / 08.12.2025
Земетресение от 5.1 по Рихтер удари любим морски курорт
13:09 / 08.12.2025
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:34 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Студентски празник
Газови доставки
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: