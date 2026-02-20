ЗАРЕЖДАНЕ...
|Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българско участие
Установено е, че два паспорта, две лични карти и шофьорска книжка, с отличителен знак на българските власти, принадлежащи на двама от пътниците, не отговарят на специфичните условия.
Разследванията са продължени от служители на Службата за борба с незаконната миграция и трансграничната престъпност към Териториалната служба на граничната полиция в Джурджу, като установиха, че между шофьора, пътника отдясно и двамата пътници с фалшиви документи е имало предварително споразумение за тяхното качване и транспорт до Германия срещу определена сума пари.
В този случай граничарите провеждат разследвания на престъпления като контрабанда на мигранти, измамно преминаване на държавна граница, фалшифициране на официални документи и използване на фалшификати, предвидени в Наказателния кодекс. Автомобилът е конфискуван.
На 19 февруари 2026 г., въз основа на плана за сътрудничество, сключен между румънската гранична полиция и българската гранична администрация, двамата граждани, които са представили фалшиви документи, са предадени на компетентните органи на съседната държава по време на гранична среща, организирана с тази цел, за по-нататъшни разследвания, съобщават от "Гранична полиция" на Румъния.
