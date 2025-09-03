ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха седем тела на плаж в Испания
Шест тела са били открити на разсъмване на плажа Лос Муертос в Карбонерас в южния регион на Андалусия, докато друго е било открито на близкия плаж Лас Салинас в Кабо де Гата.
