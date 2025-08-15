ЗАРЕЖДАНЕ...
|Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
Полетът беше гледан на живо от 450 000 души.
По-рано Доналд Тръмп отлетя за Аляска, той е придружен от дърбавния секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финанските Скот Бесант. Очаква се срещата между Владимир Путин и доналд Тръмп да започне около 22:00 часа българско време.
