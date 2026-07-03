В Швеция звукът на дрънчащи монети вече се чува рядко. В страната почти всички плащания се извършват с банкова карта или чрез мобилен телефон – дори за сладолед от кварталния павилион. В много търговски обекти плащането в брой доскоро дори не беше възможно, тъй като на входа стояха табели с надпис: "Не приемаме пари в брой“.

Според шведа Бьорн Ериксон това е сериозен проблем за потребителите.

Смятам, че хората трябва сами да решават как да плащат. Ако някой предпочита дигиталните плащания - чудесно. Но трябва да има възможност и за плащане в брой, когато човек желае това казва той в репортаж на германската обществена медия АРД.

Ериксон от години води кампания за запазване на парите в брой. Днес усилията му получават подкрепа и от шведското правителство.

От днес в страната влиза в сила нов закон, който задължава хранителните магазини и аптеките отново да приемат банкноти и монети.

Според Елин Ритола от Шведската централна банка тази промяна е особено важна в настоящата международна обстановка.

"Заради новата геополитическа ситуация парите в брой отново придобиха по-голямо значение. Става дума за сигурност - необходимо е да съществуват начини за плащане, които да работят дори при срив на интернет или прекъсване на електрозахранването“, обяснява тя.

Шведското правителство разглежда наличните пари като важен елемент от подготовката за извънредни ситуации. Затова Агенцията за гражданска защита препоръчва всеки пълнолетен гражданин да държи у дома около 1000 шведски крони в брой - приблизително 90 евро.

Тази сума би била достатъчна за закупуването на най-необходимите стоки при евентуална криза.

На практика обаче много шведи не разполагат с такава сума в брой, тъй като от години плащат почти изцяло с банкови карти или чрез Swish - популярната шведска система за мобилни плащания.

"Шведите са общество, което приема новите технологии с голям ентусиазъм. Повечето хора с готовност възприеха тези удобни дигитални решения“, допълва Ритола.

Прекалената зависимост от електронните плащания обаче носи и рискове. Това стана ясно още през 2021 г., когато след мащабна кибератака около 800 супермаркета в Швеция временно прекратиха работа.

За Бьорн Ериксон въпросът не е само свързан със сигурността, но и със социалното включване.

"Много хора изпитват затруднения с дигиталните плащания - възрастните хора, хората с увреждания и всички, които нямат достатъчно дигитални умения“, подчертава той.

Според Ериксон новият закон е важна първа стъпка към възстановяване на баланса между модерните технологии и правото на избор на гражданите.

Благодарение на новите правила той вече може безпроблемно да плаща в брой поне в супермаркетите и аптеките - нещо, което до скоро в една от най-дигитализираните държави в света често беше невъзможно.