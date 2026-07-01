Индия стартира изключително опасна спасителна операция, чиято цел е да върне у дома тленните останки на "Зелените обувки“ (Green Boots) - най-известното замръзнало тяла на връх Еверест, близо 30 години след смъртта му в смъртоносната "зона на смъртта“.

В продължение на десетилетия тялото, наречено така заради яркозелените алпинистки обувки, които все още се виждат на краката му, служеше на катерачите като мрачен ориентир по маршрута на североизточния хребет на Еверест от страната на Тибет. Останките се намират на около 8 500 метра над морското равнище, където нивата на кислород са опасно ниски, а дори и най-елементарното движение крие риск за живота.

Години наред се смяташе, че "Зелените обувки“ е Цеванг Палджор, катерач от Индо-тибетската гранична полиция (ITBP), който загина по време на трагедията на Еверест през 1996 г. Официални документи за обществена поръчка на индийското правителство обаче разкриват нова информация. Според тях останките всъщност принадлежат на ефрейтор Дордже Моруп - друг войник от ITBP, който е бил част от същата експедиция и е загинал по време на снежна буря близо до върха.

Официалният тендер, издаден от Индо-тибетската гранична полиция, търси специализирана агенция за високопланинско спасяване за провеждането на "Фаза II от операция по прибиране“. Целта е да бъдат репатрирани тленните останки на покойния Дордже Моруп, посочен в документите и като "Зелените обувки“, от тибетската страна на връх Еверест в периода между юни и септември 2026 г.

Според докладите, избраният екип ще трябва да свали останките по северния склон на Еверест и да ги транспортира обратно в Делхи до октомври. Експерти предупреждават, че мисията може да изисква участието на множество висококвалифицирани шерпи и вероятно ще бъде сред най-трудните опити за изваждане на тяло, правени някога в планината.

Свалянето на тела от Еверест се смята за изключително опасно поради две основни причини. Хеликоптерите не могат да летят безопасно на такава надморска височина и след десетилетия в леда, замръзналите останки стават изключително тежки и трудни за пренасяне.

Към днешна дата се предполага, че на Еверест все още се намират над 200 тела. Повечето от тях са оставени точно там, където алпинистите са издъхнали, тъй като прибирането им се счита за твърде рисковано.