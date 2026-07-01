Петнадесетгодишният Янис Цуктуридис от Атина (район "Палео Фалиро“) спечели първото място в екологично риболовно състезание, след като успя да извади от водата внушителните 158 екземпляра от вредния инвазивен вид Lagocephalus sceleratus (известен у нас като сребърнобуза риба балон или риба заек). Според гръцката медия "Прото Тема“, момчето се занимава с риболов от 9-годишна възраст и за отличното си представяне ще бъде наградено с нова въдица и такъми.

"Преди две години хванах първата си риба балон. Още от малък знам, че те вредят на природата“, споделя младият рибар пред предаването "Екшън тора“. Той предупреждава, че с този вид трябва да се борави изключително внимателно и да не се пипа с голи ръце, особено ако човек има рани по кожата.

Екологичната кампания е по идея на любител рибар и кулинар от остров Родос и ще продължи до 30 август. Проблемът с разрастването на популацията на този вид в Гърция е толкова сериозен, че държавата вече предприема мащабни мерки:

Професионалните рибари в най-критичните зони вече получават по 5,33 евро за килограм уловена риба балон, за да се ограничи разпространението ѝ.

Гръцкият червен кръст официално издаде предупреждения и инструкции към гражданите и туристите.

тялото на рибата съдържа мощен невротоксин (тетродотоксин), което я прави абсолютно негодна и опасна за ядене.

Въпреки че самото ѝ ухапване не инжектира отрова, рибата притежава изключително силни челюсти, наподобяващи клюн. Те могат лесно да причинят тежки разкъсвания, сериозни наранявания и силно кървене при непредпазливост.