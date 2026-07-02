Двойка екстремни катерачи бе задържана от полицията в Ню Йорк, след като изкачи най-високата точка на емблематичния небостъргач Емпайър Стейт Билдинг, за да реализира необичайно предложение за брак.

Руските граждани Анжела Николау (33 г.) и Иван Биркус (32 г.) разпънаха огромен транспарант на върха на шпила на сградата, гласящ: "Когато силата на любовта победи любовта към властта, тогава светът ще познае мира.“ Веднага след това Биркус падна на едно коляно и предложи брак на Николау, поднасяйки ѝ пръстен. Двамата се целунаха, преди да започнат спускането си обратно.

Двойката прекара на върха на 443-метровата около 10 минути. Двамата са известни с подобни опасни каскади по целия свят и са главни герои в документалния филм на Netflix от 2024 г. "Skywalkers: A Love Story“.

Обвинения и полицейска акция

От Нююоркската полиция (NYPD) потвърдиха пред BBC, че две лица са отведени в ареста. Според американския партньор на медията, CBS, срещу тях са повдигнати редица обвинения, сред които взлом и незаконно проникване; създаване на опасност от инцидент поради невнимание; престъпна проява на хулиганство и увреждане на имущество и нарушаване на обществения ред.

Полицията сподели и кадри от боди камери, на които се вижда как служител на реда се изкачва по обезопасена стълба, за да разговаря с двойката.

"Здравейте, как сте? Моля ви, останете там, където сте. Нямате право да бъдете тук“, се чува да казва полицаят. Николау вдига ръце и отговаря: "Добре съм.“ На въпроса какъв език говорят, тя отвръща: "Руски.“

Как са стигнали до върха?

По предварителна информация от източници на правоприлагащите органи, двойката е проникнала през люк на 103-тия етаж, предназначен за поддръжка на водната кула. Докато този етаж е затворен за граждани, нивото точно под него е достъпно за посетители. Все още обаче остава неясно как точно двамата са преминали от 102-рия до 103-тия етаж.

Малко след обяд влюбените започнали да слизат от върха на 60-метровата (200 фута) телекомуникационна антена. Щом стигнали до по-ниска платформа на кулата, мъжът паднал на колене за самото предложение. Преди да се прегърнат и целунат, жената свалила предпазната си маска. По време на акцията двамата публикуваха кадри в социалните мрежи, включително видео от тясната платформа и снимка от самия момент на годежа.

Говорител на небостъргача заяви, че "неразрешеният инцидент“ не е застрашил по никакъв начин наемателите, посетителите или гостите на намиращата се малко по-надолу обсерватория.

В официалното изявление се посочва още с доза ирония:

"Искаме да подчертаем, че площадка за наблюдение на Емпайър Стейт Билдинг, най-известната сграда в света, намираща се в сърцето на Ню Йорк, предлага напълно законен и практичен начин за организиране на незабравими предложения за брак.“