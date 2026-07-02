Руският актьор Александър Високовски, познат на милиони зрители с ролята на Макс в култовия сериал "Бригада“, е починал на 62-годишна възраст. Тялото му е било открито в река Ока в Подмосковието, след като е изчезнал по време на риболов, съобщават руски медии.

По информация на семейството, Високовски е бил на риболов със сина си. Момчето разказало, че баща му навлязъл в пясъчен нанос в коритото на реката, след което изчезнал от погледа му. Синът незабавно се свързал с майка си, която подала сигнал до полицията. На място били изпратени спасителни екипи и доброволци, а след кратко издирване тялото на актьора било открито във водата. Според руските власти става дума за нещастен инцидент.

Александър Високовски започва актьорската си кариера през 1988 година, но най-голяма популярност му носи ролята на Макс – бивш десантчик и личен телохранител на Саша Белия, който впоследствие се превръща в един от най-запомнящите се отрицателни герои в "Бригада“.

Освен с участието си в емблематичния сериал, Високовски се снима и във филма "Бумър“, където влиза в ролята на полицай.

С кончината му руското кино и телевизия губят актьор, оставил трайна следа с едни от най-запомнящите се роли в съвременните криминални продукции.