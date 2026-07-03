Русия се изправя пред парадоксална криза с горивата на фона на безпрецедентна ескалация на сухопътните сражения в Украйна. Докато на фронта се отчитат исторически рекорди в интензивността на боевете, вътрешният руски пазар и окупираният полуостров Крим са обхванати от дефицит и драстичен скок в цените на бензина.

Цената на бензина в анексирания от Русия полуостров Крим достигна рекордни нива, съобщава авторитетното руско икономическо издание "Комерсант“. На черния пазар литър гориво вече се продава за 400 рубли (около 4,40 евро).

Официалните цени също бележат шокиращи стойности – в Севастопол бензинът се търгува за 260 рубли (близо 2,86 евро) за литър, което е почти два пъти по-скъпо от средните цени в България. За сравнение, официалната статистика на "Росстат“ за края на юни отчита средна цена за страната от 72,38 рубли.

Кризата принуди властите в някои региони да въведат драстични мерки. В Забайкалието (района на град Чита) са въведени еднократни QR кодове за покупка на гориво с цел овладяване на хаоса. Мярката е предприета след спътникови снимки, показващи километрични опашки по бензиностанциите.

Премиерът Михаил Мишустин подписа указ, позволяващ употребата на нискокачествен бензин със стандарт Евро-3 до края на 2026 г. В Москва вече се обсъжда и падане до стандарт Евро-2 (забранен през 2013 г.), който експертите определят като "смъртоносен“ за съвременните автомобилни двигатели.

По данни на Генералния щаб на украинската армия, интензивността на боевете остава на нечувано високо равнище за 52-ро поредно денонощие. На 2 юли са регистрирани 273 бойни сблъсъка (спрямо 259 в предходния ден).

Основни направления на сблъсъците: Най-тежка остава ситуациата в Покровското направление, където украинските сили са спрели 39 пехотни атаки. Сериозен натиск има и към Торецк и Славянск. В същото време в Краматорското направление (Часов Яр) не са регистрирани руски атаки, въпреки твърденията на руски източници за напредък. Боевете продължават с висока интензивност и южно от град Вовчанск.

През изминалата нощ Русия е извършила масирана атака срещу Украйна със 105 далекобойни дрона и две управляеми ракети Х-59/69. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 83 дрона и една ракета.

Регистрирани са поражения на 16 места в страната. В Кривой Рог (Днепропетровска област) се съобщава за един загинал и 13 ранени. В град Лозова (Харковска област) при удар са ранени шестима души, сред които три деца, а жилищна сграда е напълно опожарена.

От своя страна Украйна е нанесла нов успешен удар на руска територия. Локализирани видеокадри потвърждават атака срещу Мичуринската ТЕЦ в Белгородска област, в резултат на което местни жители съобщават за пълно прекъсване на електрозахранването в района.