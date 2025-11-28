В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове"

© Руски учени, подкрепяни от Кремъл, тестват технология за дистанционно управление на птици, за да могат те да събират данни за мониторинг на околната среда. Както пише The Sun, те вече са показали гълъби, оборудвани с мозъчни импланти.



Изданието посочва, че близка до Кремъл фирма Neiry от Москва, финансирана от кремълския фонд РДИФ, се е похвалила, че нейните оператори могат да направляват полета на гълъбите. В Русия тези гълъби са наречени "“биодронове“.



Птиците получават сигнали чрез апаратура, имплантирана директно в мозъка им. Това са обикновени гълъби, на които са поставени чипове за управление на маршрута на птицата. Електродите се захранват от слънчеви панели, които също са закрепени на тялото на птицата. В малки чанти на гърба на птиците също са поставени GPS-тракер и приемник, а отпред – видеокамера.



Разработчиците на технологията твърдят, че няма нужда да се обучават птиците – те и без това ще се насочат в посоката, която получат от оператора.



"Източници в руската невротехнологична компания Neiry твърдят, че гълъбите вече могат да се управляват в реално време, след като операторите зареждат команди директно в мозъка им. Фирмата се гордее с това, че гълъбите просто "вярват, че искат да летят“ в която и да е посока, избрана от оператора“, добавят авторите.



Според плана на компанията, гълъбите ще могат да прелитат до 500 км на ден, изпълнявайки шпионски мисии. А по-големите птици, пишат авторите, скоро ще могат да се използват като оръжие. Възможно е това да бъдат врани. Представител на компанията заявява, че решението може да се приложи върху всякакви птици, а не само върху гълъби.



"Сред тях има чайки и дори албатроси за големи морски мисии, но Niery не разкри колко птици са били убити в резултат на експериментите. Все пак системата зависи от изключително прецизна хирургия, когато е необходимо да се въведат електроди в мозъка“, се посочва в статията.



Фирмата разглежда програмата като инструмент за охрана на чувствителни обекти. Но експерти по сигурността предупреждават, че биодроновете могат лесно да бъдат пренасочени към шпионски или военни мисии. По-специално, да се използват по време на военни действия в Украйна, тъй като гълъбите са разпространени птици в градовете и няма системи за откриване на такива устройства за наблюдение.



Тази схема, според авторите, напомня старите съветски експерименти с бойни животни. В частност, изданието припомни, че по-рано Русия е използвала делфини за патрулиране на морето, разузнаване и атаки срещу подводни диверсанти.