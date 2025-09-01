ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Германия съдят известна марка шоколади
Центърът за защита на правата на потребителите в Хамбург е завел съдебен иск срещу производителя Mondelez, считайки за подвеждане на потребителите факта, че теглото на шоколада Milka "незабележимо“ е намаляло с една десета.
Искът ще бъде разгледан в Регионалния съд на Бремен.
От Центъра за защита на правата на потребителите обвиняват производителя, че след намаляването на теглото на шоколада, опаковката и дължината му не са претърпели никакви промени, визуално забележими за купувача – тя само е станала с един милиметър по-тънка.
"Много потребители от години купуват шоколад Milka в познатата опаковка, предполагайки, че количеството шоколад е същото. Но те са измамени, защото няколко шоколада от асортимента сега съдържат само 90 грама, а цената е същата или по-висока“, обяснява експертът Армин Валет.
