|Управителят на Централната банка на Гърция: Еврото не е автопилот
Според Стурнарас Гърция през 2014 г. е била на ръба на фалита и само членството в еврозоната е позволило страната да получи спасителни заеми и да се възстанови икономически. "Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи“, заяви той.
По думите му ползите от общата валута ще бъдат усетени веднага от българските граждани – по-ниска инфлация, по-ниски лихви и по-лесно финансиране на кредити. Малките и средни предприятия ще спестят от транзакционни разходи, а потребителите ще усетят по-сигурен икономически климат.
Стурнарас подчерта, че политическата стабилност и отговорната фискална политика са ключови за успешното членство в еврозоната. Той предупреди за рисковете от популистки решения като прекомерно увеличаване на заплати и пенсии без съпътстващ ръст на производителността, посочвайки, че уроците от Гърция са приложими навсякъде.
"Еврото е сила, но изисква дисциплина – фискална, финансова и институционална. Без тях най-бедните страдат най-много“, каза управителят на Централната банка на Гърция.
България, според него, вече е покрила всички критерии за влизане и сега е време страната да се възползва от предимствата на общата валута, като същевременно поддържа отговорни икономически политики.
