|Убиха мексиканския наркобос Ел Менчо при военна операция
Министърът на сигурността на Мексико заяви, че не може да коментира към този момент случая.
За относително кратко време CJNG се превърна в континентално престъпно предприятие, съперничещо на бившите съюзници в картела Синалоа – бандата на пленения бос Хоакин "Ел Чапо" Гусман, който сега е в американски затвор.
Военната операция срещу Осегера следва кампания на натиск от администрацията на Тръмп върху правителството на мексиканския президент Клаудия Шайнбаум да засили борбата с наркотрафика, включително заплахи от страна на Вашингтон за пряка намеса в Мексико.
"Операцията за ареста му беше ръководена от министерството на отбраната и той в крайна сметка беше убит", каза един от източниците.
Белият дом също още не е коментирал ситуацията. Смята се, че Ел Менчо е един от най-безмилостните престъпници в Мексико.
Nexta съобщава в профила си в Х, че след убийството на Осегера са избухнали безредици — членове на картела блокират магистрали и нападат летища.
