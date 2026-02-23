Убиха мексиканския наркобос Ел Менчо при военна операция

© Мексиканският наркобос Немесио Осегера, по-известен като Ел Менчо, е убит при военна операция, съобщиха двама правителствени източници, запознати с операцията, цитирани от Reuters.



Министърът на сигурността на Мексико заяви, че не може да коментира към този момент случая.



За относително кратко време CJNG се превърна в континентално престъпно предприятие, съперничещо на бившите съюзници в картела Синалоа – бандата на пленения бос Хоакин "Ел Чапо" Гусман, който сега е в американски затвор.



Военната операция срещу Осегера следва кампания на натиск от администрацията на Тръмп върху правителството на мексиканския президент Клаудия Шайнбаум да засили борбата с наркотрафика, включително заплахи от страна на Вашингтон за пряка намеса в Мексико.



"Операцията за ареста му беше ръководена от министерството на отбраната и той в крайна сметка беше убит", каза един от източниците.



Белият дом също още не е коментирал ситуацията. Смята се, че Ел Менчо е един от най-безмилостните престъпници в Мексико.



Nexta съобщава в профила си в Х, че след убийството на Осегера са избухнали безредици — членове на картела блокират магистрали и нападат летища.