Турски F-16 свали дрон над Черно море

© Турски изтребители F-16 свалиха неидентифициран дрон над Черно море, който е ''загубил контрол'' и се е приближавал към въздушното пространство на страната. Министерството на отбраната на Турция съобщи това в платформата X, предава Daily Sabah.



Турските военни са забелязали въздушен обект над морето, така че за да осигурят сигурността на въздушното пространство, изтребители F-16 на НАТО и националните сили са получили инструкции да реагират на заплахата.



"Нашите изтребители F-16, под контрола на НАТО и националните сили, бяха изстреляни в бойна готовност, за да се гарантират сигурността на въздушното пространство“, се казва в изявлението.



"Установено е, че въздушната следа принадлежи на безпилотен летателен апарат, който е излязъл извън контрол. За да се избегнат негативни последици, той е свален в безопасна зона извън населените места“, съобщи турското министерството.



Турските медии съобщиха, че дронът е свален над сушата и ще бъде идентифициран едва след като останките му бъдат открити.



Инцидентът е станал на фона на засилени атаки между воюващите страни Русия и Украйна в Черно море.



По-рано беше съобщено, че на 28 ноември два танкера, за които се твърди, че принадлежат към руския ''сенчест глот'', са се запалили край бреговете на Турция в Черно море в резултат на външни удари. Източници от СБУ заявиха, че това е резултат от специална операция на Службата за сигурност на Украйна.



На 2 декември стана известно, че друг руски танкер е бил атакуван близо до бреговете на Турция. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече тези инциденти "тревожна ескалация“.