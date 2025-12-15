ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Турски F-16 свали дрон над Черно море
Турските военни са забелязали въздушен обект над морето, така че за да осигурят сигурността на въздушното пространство, изтребители F-16 на НАТО и националните сили са получили инструкции да реагират на заплахата.
"Нашите изтребители F-16, под контрола на НАТО и националните сили, бяха изстреляни в бойна готовност, за да се гарантират сигурността на въздушното пространство“, се казва в изявлението.
"Установено е, че въздушната следа принадлежи на безпилотен летателен апарат, който е излязъл извън контрол. За да се избегнат негативни последици, той е свален в безопасна зона извън населените места“, съобщи турското министерството.
Турските медии съобщиха, че дронът е свален над сушата и ще бъде идентифициран едва след като останките му бъдат открити.
Инцидентът е станал на фона на засилени атаки между воюващите страни Русия и Украйна в Черно море.
По-рано беше съобщено, че на 28 ноември два танкера, за които се твърди, че принадлежат към руския ''сенчест глот'', са се запалили край бреговете на Турция в Черно море в резултат на външни удари. Източници от СБУ заявиха, че това е резултат от специална операция на Службата за сигурност на Украйна.
На 2 декември стана известно, че друг руски танкер е бил атакуван близо до бреговете на Турция. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече тези инциденти "тревожна ескалация“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4705
|предишна страница [ 1/785 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
08:03 / 15.12.2025
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
15:31 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:34 / 14.12.2025
Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница
20:31 / 12.12.2025
Земетресение в Румъния
11:42 / 12.12.2025
Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо ...
10:05 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS