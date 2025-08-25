ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
Автор: Николина Александрова 21:04Коментари (0)122
©
Доналд Тръмп заяви в понеделник, че лидерите на ЕС "на шега“ го наричат "президент на Европа“. "Те [лидерите на ЕС] на шега ме наричат президент на Европа“, заявява американският президент пред репортери в Овалния кабинет. "Наричат ме президент на Европа. Това е чест за мен. Харесвам Европа. И харесвам тези хора. Те са добри хора. Те са велики лидери", предава Euractiv.

Коментарите на Тръмп идват седмица, след като седем европейски лидери – включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – се присъединиха към украинския президент Володимир Зеленски за разговори с Тръмп във Вашингтон, в опит да го убедят да продължи да предоставя дипломатическа и военна подкрепа на Киев в войната му срещу Русия.

Визитата в Белия дом се състоя само няколко дни, след като Тръмп разтревожи служителите на ЕС, като проведе набързо организирана среща на върха с Владимир Путин в Аляска – първата му среща на американски преидент с лидера на Кремъл от 2019 г. насам.

"Никога досега не сме имали случай, в който седем плюс всъщност 28, по същество 35, 38 държави бяха представени тук онзи ден – 38 европейски и други държави бяха представени", допълва Тръмп.

Освен фон дер Лайен, Зеленски бе придружен при посещението си в САЩ от Еманюел Макрон от Франция, Фридрих Мерц от Германия, Джорджа Мелони от Италия, Александър Стаб от Финландия, Кийр Стармър от Обединеното кралство и генералният секретар на НАТО Марке Рюте.

Европейската комисия е отказала да коментира посочват от европейската медия.


Още по темата: общо новини по темата: 4634
24.08.2025 »
23.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/773 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:40 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния 
14:16 / 24.08.2025
Пожар в завод за масла в САЩ 
15:21 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в София
Лято 2025
Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: