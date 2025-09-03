ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив
Автор: Борислава Благоева 07:57Коментари (0)608
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира иронично на съобщенията за технически проблеми в самолета на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявявайки, че така тя е била лишена от възможността да използва телефона си, предава РИА Новости.

Той обви това по време на брифинг в Белия дом. 

"Те (смущенията) също така я лишиха от възможността да използва телефона си. Знаете ли, понякога това е хубаво нещо. Понякога може да се случи и на мен и бих бил много щастлив“, коментира Тръмп пред журналисти инцидента.

Американският президент добави още, че "никой не знае“ със сигурност какво е причинило проблемите.

Българският премиер Росен Желязков по-рано заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на факта, че GPS сигналът е бил прекъснат в самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ фон дер Лайен до българския град Пловдив, е имал повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал към летището. Според Итконен, ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от "руска намеса“.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента, наричайки го ,,невярна информация''.

По-рано услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия (ЕК) за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути по-дълго от планираното.


