Тръмп призова екипа си бързо да подготви срещите с Путин и Зеленски
Автор: ИА Фокус 09:00
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал екипа си да действа бързо при планирането на срещите с руския си колега Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщава телеканал CNN, позовавайки се на служители от Белия дом.

"Помощниците на Тръмп незабавно започнаха да планират тези срещи. Въпреки че за планирането на пътуването на президента и важната среща с двама световни лидери обикновено е необходимо време, служителите отбелязаха, че Тръмп призовава екипа си да действа бързо“, се посочва в публикацията.

Доналд Тръмп е заяви в сряда, че има "много добри перспективи“ за скорошна среща на върха с Русия, която може да доведе до края на войната в Украйна.

"Днес имахме много добри разговори с президента Путин и има много добри шансове да сложим край – края, края на пътя, края на този път“, е заявил той в Овалния кабинет, когато е попитан за шансовете за среща в близко бъдеще. "Този път беше дълъг и продължава да е дълъг, но има добри шансове да се състои среща много скоро“, е допълнил той.

Коментарите на Тръмп последваха среща в Москва между руския президент Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф – въпреки че Тръмп е заявил, че не е имало "пробив“ между двамата мъже и отказа да коментира, когато е попитан за графика за сключване на споразумение, като е посочил: "Вече съм бил разочарован от това“.

Вчера, 6 август, вестник New York Times съобщи, че Тръмп възнамерява още следващата седмица да се срещне лично с Путин, а скоро след това да проведе тристранни преговори с участието и на Зеленски.


05.08.2025 Тръмп: Ако цената на енергията падне достатъчно ниско, Путин ще спре да убива хора
05.08.2025 Извънбрачната дъщеря на Путин се оплаква от баща си, който е убил "милиони" и "разрушил" живота й
01.08.2025 Путин: Ако Украйна смята, че сега не е моментът за диалог, ние сме готови да чакаме
31.07.2025 Украински депутат аплодира Тимошенко и едновременно с това показва среден пръст
пръст
23.07.2025 Медински: Срещата между лидерите на Русия и Украйна трябва да сложи край на конфликта
23.07.2025 Третият кръг от преки руско-украински преговори започна
Издирват в морето милионер, яхтата му е намерена потънала
16:52 / 06.08.2025
16:52 / 06.08.2025
Отчаяни пенсионери крадат от хранителните магазини - новата реалност
10:25 / 06.08.2025
10:25 / 06.08.2025
Тръмп: Ако цената на енергията падне достатъчно ниско, Путин ще спре да убива хора
23:01 / 05.08.2025
23:01 / 05.08.2025
Ограничиха вноса на живи овце от България и Румъния в Русия
21:03 / 05.08.2025
21:03 / 05.08.2025
Кражби в големите магазини: Банди свиват скъпи стоки, които след ...
10:54 / 05.08.2025
По-евтино е да лежиш на шезлонг, отколкото на пясъка в Румъния?
10:51 / 05.08.2025
10:51 / 05.08.2025

Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
