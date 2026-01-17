ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
Автор: Николина Александрова 22:33 / 17.01.2026
©
Доналд Тръмп наложи мита на осем европейски държави, съюзници на САЩ, по повод въпроса с Гренландия.

Става дума за Великобритания, Франция, Германия, Дания, Норвегия, Нидерландия, Швеция и Финландия.

Мярката, която бе обявена в петък, ще влезе в сила на 1 февруари. Американският президент посочва, че на 1 юни митата ще се увеличат на 25%. Единственият случай, в който те могат да бъдат отменени, е ако продажбата на Гренландия на САЩ бъде осъществена, нещо, което, както пише той, е в процес на очакване от около 150 години.

Тръмп повтаря твърдението, че Гренландия е изключително необходима за националната сигурност на САЩ и за правилното функциониране на "Златния купол“ – противовъздушната система за защита на САЩ. Но той повтаря и доста комичното твърдение, че отбраната на Гренландия се състои от... две шейни.

В дълъг пост в Truth Social той пише:

"От много години субсидираме Дания, всички страни от Европейския съюз и други страни, без да им налагаме мита или други форми на компенсация. Сега, след векове, дойде време Дания да отвърне на жеста – световният мир е застрашен!

Китай и Русия искат Гренландия, а Дания не може да направи нищо, за да го предотврати. В момента разполагат с две шейни с кучета за защита, едната от които е добавена наскоро. Само САЩ, под ръководството на ПРЕЗИДЕНТА Доналд Тръмп, могат да играят в тази игра, и то с голям успех!

Никой няма да докосне тази свята земя, особено след като е застрашена националната сигурност на САЩ и на света като цяло. Преди всичко, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия са пътували до Гренландия с неизвестни цели. Това е много опасна ситуация за сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези страни, които играят тази много опасна игра, са изложили на опасносто ниво на риск, което не е устойчиво или приемливо.

Следователно, за да се защити световният мир и сигурност, е наложително да се предприемат решителни мерки, за да се сложи край на тази потенциално опасна ситуация бързо и без съмнение.

От 1 февруари 2026 г. всички горепосочени държави (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия) ще бъдат обложени с 10% мито за всички стоки, изпратени в САЩ. На 1 юни 2026 г. митото ще се увеличи на 25%.

Това мито ще бъде изисквано и платимо, докато не бъде постигнато споразумение за пълното и цялостно закупуване на Гренландия. САЩ се опитват да осъществят тази сделка от повече от 150 години. Много президенти са се опитвали, и с основание, но Дания винаги е отказвала.

Сега, поради Златния купол и съвременните оръжейни системи, както атакуващи, така и защитни, необходимостта от ПРИДОБИВАНЕ е особено важна. Стотици милиарди долари се харчат в момента за програми за сигурност, свързани с "Купола“, между тях и евентуалната защита на Канада, и тази много интелигентна, но изключително сложна система може да функционира с максимален потенциал и ефективност, поради ъглите, границите и пределите, само ако тази земя бъде включена в нея.

САЩ са пряко отворени за преговори с Дания и/или някоя от тези страни, които са изложили на толкова голям риск, въпреки всичко, което сме направили за тях, включително максимална защита, в продължение на толкова много десетилетия.

Благодарим ви за вниманието, което отделяте на този въпрос!"


Статистика: