|Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага
Г-н Тръмп направи коментара в поредица от публикации в социалните мрежи, в очакване на срещата си с украинския президент, който ще бъде подкрепен от сър Киър Стармър и други европейски лидери.
Съюзниците пътуват до Вашингтон с цел да защитят Украйна от необходимостта да отстъпи ключови региони на Русия в замяна на мир, след срещата на президента на САЩ с Владимир Путин в Аляска в петък.
Те също така ще се стремят да избегнат повторение на последното разгорещено посещение на г-н Зеленски в Белия дом през февруари, което завърши с преждевременно напускане на украинския лидер и по-късно доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна.
"Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“, сподели Тръмп в собствената си мрежа Truth Social в неделя. "Спомнете си как започна“, добави той, преди да подчертае анексирането на Крим.
Описвайки днешния ден като "голям ден“ в Белия дом, той добави: "Никога не съм имал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!!“.
