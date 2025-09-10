ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп: Започва се
Автор: Николина Александрова 22:19
©
Доналд Тръмп направи първия си коментар на нахлуването на дронове в територията на Полша. Американският президент направи кратък коментар в профила си в Truth Social.

"Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!“, написа той.

Значението на коментара на американския президент не е ясно, въпреки че той може да реши да го разясни по-късно.

Това не е първото изявление за случлото се от страна на САЩ, тъй като посланикът на Вашингтон в НАТО заяви, че страната ще защити "всеки сантиметър от територията на НАТО".

Тези коментари би трябвало да донесат облекчение на европейските държави членки на НАТО след многократните изявления на Тръмп, които поставят под съмнение неговата ангажираност към алианса.


