ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп: Време е Путин да спре
Рръмп коментира войната в Украйна по време на среща в Белия дом с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган.
"Както знаете, аз уреждах седем войни... и мислех, че тази ще бъде една от тези, които са по-лесни за уреждане. Но съм много разочарован от Путин“, отбелязва Тръмп.
Президентът на САЩ добавя, че "въпреки милионните загуби на РФ и незначителните постижения на бойното поле, Путин продължава да воюва".
"Няма да наричам никого "хартиен тигър", но Русия е похарчила милиони и милиони долари за бомби, ракети, амуниции, а също и за човешки животи – техните животи, и практически не е спечелила никаква територия. Мисля, че е време да се спре", заявява Тръмп.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4656
|предишна страница [ 1/776 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
19:03 / 25.09.2025
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цена...
17:09 / 24.09.2025
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
21:54 / 23.09.2025
Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
12:38 / 23.09.2025
Водеща загина в самолетна катастрофа!
12:31 / 23.09.2025
Среброто скоро може да изпревари златото
10:45 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS