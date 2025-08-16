ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
Според европейски служители, запознати с разговорите, Тръмп е казал на съюзническите лидери, че може да се постигне бързо споразумение, ако президентът Володимир Зеленски приеме искането на Москва за контрол над целия Донецки регион, включително районите, които не са под руска окупация.
В замяна Путин предложи прекратяване на огъня по съществуващите бойни линии и писмено обещание да не предприема бъдещи атаки срещу Украйна или европейски държави – обещания, които е нарушавал в миналото.
Промяната разтревожи европейските столици, тъй като стратегията преди това се фокусираше върху осигуряването на прекратяване на огъня като първа стъпка в преговорите. Очаква се дискусиите да продължат, когато Зеленски посети Белия дом в понеделник.
В вечерното си обръщение украинският президент Зеленски заяви, че украинските сили успешно се съпротивляват на опитите на Русия за настъпление. Той отбеляза скорошните сражения в Донецка област, както и активните боеве в Суми, Харков и Запорожие.
"Очакваме, че през следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украински позиции, за да създаде по-благоприятни политически обстоятелства за преговори с глобалните играчи. Разбира се, ние ще противодействаме на това – и ако е необходимо, асиметрично“, заяви той.
Украинският лидер подчерта важността на поддържането на силни отбранителни линии, добавяйки: "Украйна се нуждае от солидни позиции и наистина осезаема съпротива срещу врага.“
По-рано беше съобщено, че европейските лидери приветстваха неотдавнашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин в Аляска, определяйки я като стъпка към спиране на войната на Русия срещу Украйна и приближаване към справедлив и траен мир.
