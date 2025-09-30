ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп: ХАМАС има "3-4 дни", за да отговори на мирния план за Газа
Автор: Борислава Благоева 17:19
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ХАМАС има три до четири дни, за да отговори на новото предложение за мир, което според него може да доведе до "незабавен край“ на войната в Газа, ако и двете страни се съгласят, предава a News.

Ултиматомът идва ден след като Тръмп представи план за прекратяване на войната между Израел и ХАМАС във Вашингтон след разговора с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Израелският премиер Нетаняху приветства рамката на плана, но предупреди, че Израел ще "довърши работата“ военно, ако ХАМАС я отхвърли или наруши. 

Палестинската групировка все още не е отговорила, а крайният срок от три до четири дни на Доналд Тръмп се следи отблизо в регионалните столици, тъй като арабски посредници, включително Египет и Катар, предават подробностите на преговарящите от палестинската групировка.

Тръмп отбеляза, че ако групировката отхвърли споразумението, Израел ще изпълни своята част: "Очакваме ХАМАС да приеме мирното предложение“.


