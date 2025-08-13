ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Путин и Зеленски
Автор: Николина Александрова 20:17Коментари (0)102
Американският президент Доналд Тръмп заявява, че "бърза втора среща" между него, Владимир Путин и Володимир Зеленски вероятно ще последва срещата на върха в Аляска в петък, предава Sky News.

"Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочва Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра "Кенеди" във Вашингтон.

Той добавя: "Може да няма втора среща, защото ако сметна, че не е уместно да я има, защото не съм получил отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща“.

По-рано бе съобщено, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп търси място за провеждане на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.


