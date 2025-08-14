ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима души от Балканите са убити в Боливия, единият е с български паспорт
Полицията е идентифицирала две от трите тела, открити на 13 август сутринта в жилище в Ла Пас, квартал "Петролеро Норте“, на булевард "Бени“. Джекич М. е 38-годишната жертва от Сърбия. Според сръбската преса, по-възрастният мъж – на 43 години – е Деянчо Лазаревски, родом от Северна Македония. Третият труп е неидентифициран, но у него е намерен български паспорт. Властите смятат, че документът може да е фалшив.
Подозира се, че мотивът за убийството е борба между наркобанди, свързани с търговията с наркотици в Южна Америка.
Полицията и прокуратурата продължават разследването, за да идентифицират третата жертва. Установена е връзка с дипломатическите служби на Сърбия и България, за да се поиска информация.
Аутопсията, извършена на 13 август, доказва, че една от жертвите е починала в резултат на огнестрелна рана в главата. Другите две са починали вследствие на множествени черепно-мозъчни травми, причинени от силни удари с тъпи предмети – наранявания, които съответстват на изтезания, съобщава боливийският информационен портал "Редуно“. Убитите са били завити в чували.
Жестокостта, с която е извършено престъплението, кара полицията да предполага, че става дума за разплата, вероятно свързана с незаконни дейности от международен характер, макар че засега не се изключва нито една хипотеза.
За убийствата са задържани четирима боливийци, сред които и таксиметров шофьор, превозил някои от жертвите и предполагаемите извършители.
По време на обиските полицаите са конфискували два автомобила – единият от които с 9-милиметрови патрони – и са събрали записи от камери за видеонаблюдение в района, за да възстановят действията преди и след убийството.
Жилището в квартал "Петролеро Норте“, където са били намерени телата, също е подложено на подробна експертиза. Предполага се, че това е мястото на пленяването и последвалата екзекуция, въпреки че полицията не изключва възможността жертвите да са били преместени от друго място в града.
