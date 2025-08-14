ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима души от Балканите са убити в Боливия, единият е с български паспорт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:37 / 14.08.2025Коментари (0)340
©
Трима души от Балканите са убити в Боливия в рамките на спор в престъпния свят, свързан с трафик на кокаин, предаде БГНЕС.

Полицията е идентифицирала две от трите тела, открити на 13 август сутринта в жилище в Ла Пас, квартал "Петролеро Норте“, на булевард "Бени“. Джекич М. е 38-годишната жертва от Сърбия. Според сръбската преса, по-възрастният мъж – на 43 години – е Деянчо Лазаревски, родом от Северна Македония. Третият труп е неидентифициран, но у него е намерен български паспорт. Властите смятат, че документът може да е фалшив.

Подозира се, че мотивът за убийството е борба между наркобанди, свързани с търговията с наркотици в Южна Америка.

Полицията и прокуратурата продължават разследването, за да идентифицират третата жертва. Установена е връзка с дипломатическите служби на Сърбия и България, за да се поиска информация.

Аутопсията, извършена на 13 август, доказва, че една от жертвите е починала в резултат на огнестрелна рана в главата. Другите две са починали вследствие на множествени черепно-мозъчни травми, причинени от силни удари с тъпи предмети – наранявания, които съответстват на изтезания, съобщава боливийският информационен портал "Редуно“. Убитите са били завити в чували.

Жестокостта, с която е извършено престъплението, кара полицията да предполага, че става дума за разплата, вероятно свързана с незаконни дейности от международен характер, макар че засега не се изключва нито една хипотеза.

За убийствата са задържани четирима боливийци, сред които и таксиметров шофьор, превозил някои от жертвите и предполагаемите извършители.

По време на обиските полицаите са конфискували два автомобила – единият от които с 9-милиметрови патрони – и са събрали записи от камери за видеонаблюдение в района, за да възстановят действията преди и след убийството.

Жилището в квартал "Петролеро Норте“, където са били намерени телата, също е подложено на подробна експертиза. Предполага се, че това е мястото на пленяването и последвалата екзекуция, въпреки че полицията не изключва възможността жертвите да са били преместени от друго място в града.







