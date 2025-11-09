Трима души изчезнаха след инцидент в Жълто море

© 98-тонен китайски риболовен кораб се преобърна и потъна в неделя край югозападния южнокорейски остров Кагео, съобщава информационната агенция AJP.



От 11-те членове на екипажа шестима са били спасени от друг минаващ наблизо китайски кораб. Южнокорейската брегова охрана е открила още двама моряци, които са откарани в близка болница със сърдечен арест. Трима души остават все още в неизвестност.



Инцидентът е станал в международни води на приблизително 80 км от острова около 6:50 ч. местно време (23:50 ч. българско време).



Според бреговата охрана в момента се провежда издирвателна операция за намиране на тримата изчезнали рибари в сътрудничество с китайските им колеги.