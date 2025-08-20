ЗАРЕЖДАНЕ...
|Традиционна и любима храна в Гърция се превръща в лукс
Макар че все още има места, където може да се намери по-евтино (между 3,30 и 3,70 евро), в повечето квартали цената вече е над 4 евро, като дори в по-отдалечените райони достига 4,50–4,90 евро.
Причината за поскъпването, според търговците, е увеличението на цената на месото, електроенергията и наемите. Много собственици на таверни и заведения отлагат по-големите увеличения за есента.
Потребителите разбират трудностите на бизнеса, но са разочаровани, че традиционната и любима храна вече се превръща в лукс.
