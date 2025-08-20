Традиционна и любима храна в Гърция се превръща в лукс

© Цената на сувлакито в Гърция рязко е скочила през последните години – от около 2 евро вече достига 4 евро, а в някои градски центрове дори надхвърля 5 евро. В Солун например в източната част на града цената стига 5,20 евро, а на популярни туристически острови като Миконос – цели 7 евро.



Макар че все още има места, където може да се намери по-евтино (между 3,30 и 3,70 евро), в повечето квартали цената вече е над 4 евро, като дори в по-отдалечените райони достига 4,50–4,90 евро.



Причината за поскъпването, според търговците, е увеличението на цената на месото, електроенергията и наемите. Много собственици на таверни и заведения отлагат по-големите увеличения за есента.



Потребителите разбират трудностите на бизнеса, но са разочаровани, че традиционната и любима храна вече се превръща в лукс.











