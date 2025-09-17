Той излежа присъдата си за изнасилване: Свобода за мъжа, сочен за убиец на момиченце

© Основният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан беше освободен от германски затвор, съобщава АФП. Власти признаха, че вече нямат законово основание да задържат Кристиан Брюкнер, след като той излежа присъдата си за изнасилване.



49-годишният Брюкнер вече е свободен гражданин, след като излежа наказание за изнасилването на 72-годишна американка през 2005 г. в Португалия. Изнасилването е извършено в курорта Прая да Луш, същото място, където тригодишната британка Маделин Маккан изчезва 18 месеца по-късно. Случаят на малкото момиче се разглежда като най-голямата загадка на XXI век.



Германските прокурори подчертават, че Брюкнер остава техен основен заподозрян по разследването за изчезването на детето, което се води като убийство. Британската полиция също го смята за заподозрян, но продължава да разглежда случая като изчезнало лице.



Маделин изчезна на 3 май 2007 г., докато бе на почивка с родителите си. Тя изчезва от апартамент на приземния етаж, докато майка ѝ и баща ѝ вечерят в близък ресторант. В стаята с нея са били и нейните по-малки братчета близнаци.



Водещият германски следовател Ханс Кристиан Волтерс повтори в скорошно интервю, че е убеден във вината на Брюкнер: "Вярваме, че той е отговорен за изчезването на Маделин Маккан и че я е убил“, заяви той.



Прокурорите настояват на Брюкнер да се сложи електронна гривна за проследяване на местоположението му, но не е ясно дали съдът ще одобри това. Те също така са поискали той да върне паспорта си и редовно да се явява пред властите, тъй като съществуват опасения, че може да се опита да напусне страната.



Германската полиция разследва Брюкнер от 2017 г. Прокуратурата твърди, че разполага с косвени доказателства за евентуалното му участие в изчезването на Маделин. Сред тях са данни, че мобилният му телефон е бил активен и локализиран в района в момента на изчезването, както и показания под клетва на трима свидетели, които твърдят, че той им е признал за престъплението.



След телевизионно предаване в Германия, посветено на случая, десет години след изчезването на детето, полицията получава сигнал за Брюкнер. През 2020 г. Федералната криминална полиция официално го посочва като заподозрян, разкривайки, че той има дълго криминално досие, включващо осъждания за сексуални посегателства срещу деца, наркотрафик, кражби с взлом и дребни кражби.



Брюкнер е живял в португалския регион Алгарве между 1995 и 2007 г. и е работил като помощник по поддръжка на басейн в курорта Прая да Луш. Миналата есен съдът в северногерманския град Брауншвайг го оправда по няколко несвързани обвинения в сексуални престъпления, извършени между 2000 и 2017 г. Той последователно отрича да има каквато и да е връзка с изчезването на Маделин.



Преди освобождаването му адвокатът на Брюкнер, Фридрих Фюлшер, обяви, че нито той, нито клиентът му ще правят изявления пред медиите. Брюкнер е отказал и искане на британските власти, изпратено чрез "международно писмо за правна помощ“, за интервю след освобождаването му.



Главният инспектор Марк Крануел от лондонската полиция заяви, че молбата е била "отхвърлена от заподозрения“, но подчерта, че Скотланд Ярд "въпреки това ще продължи да следва всички възможни следи“.



След като излежа седем години и половина за изнасилването от 2005 г., се очакваше Брюкнер да остане зад решетките до януари 2026 г. заради неплатена глоба от 1 447 евро по друго дело. Глобата обаче била платена от бивша полицайка, работила по разследването срещу него, която обяснила, че "се е смилила“ над него. По-късно тя признава, че е направила грешка.