ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е предизвикан от фойерверк
"Изглежда, че трагедията е била предизвикана от пожар, от някакъв вид експлозия, от фойерверк, хвърлен по време на новогодишните празненства“, заявява Антонио Таяни.
"Нашият посланик е на път да пристигне на мястото на трагедията, а нашето консулство създава специална група, която да провери дали има италианци, които са били засегнати. Не можем да го изключим, нямаме сигурна информация.“
Той заявява, че италианското правителство следи ситуацията "минута по минута“ и че е в "постоянен контакт“ с италианския министър-председател Джорджа Мелони.
ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.
Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можете да се гордеете с по...
11:08 / 31.12.2025
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
20:37 / 30.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:35 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS