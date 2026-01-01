ИЗПРАТИ НОВИНА
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е предизвикан от фойерверк
Автор: Николина Александрова 16:21
©
Италианският външен министър съобщава, че пожарът в ски курортът в Швейцария може да е бил предизвикан от фойерверк, но подчертава, че подробностите все още не са ясни. Италианският външен министър е коментирал трагедията пред Sky TG24.

"Изглежда, че трагедията е била предизвикана от пожар, от някакъв вид експлозия, от фойерверк, хвърлен по време на новогодишните празненства“, заявява Антонио Таяни.

"Нашият посланик е на път да пристигне на мястото на трагедията, а нашето консулство създава специална група, която да провери дали има италианци, които са били засегнати. Не можем да го изключим, нямаме сигурна информация.“

Той заявява, че италианското правителство следи ситуацията "минута по минута“ и че е в "постоянен контакт“ с италианския министър-председател Джорджа Мелони.

ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.

Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.



01.01.2026 Жертвите на пожара в Швейцария са на възраст между 18 и 30 години
01.01.2026 МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
01.01.2026 Сервитьор, размахващ фойерверк, може да е предизвикал пожара в Швейцария






Още новини от Международни новини:
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можете да се гордеете с по...
11:08 / 31.12.2025
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
20:37 / 30.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:35 / 29.12.2025

Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
