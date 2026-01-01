© Италианският външен министър съобщава, че пожарът в ски курортът в Швейцария може да е бил предизвикан от фойерверк, но подчертава, че подробностите все още не са ясни. Италианският външен министър е коментирал трагедията пред Sky TG24.



"Изглежда, че трагедията е била предизвикана от пожар, от някакъв вид експлозия, от фойерверк, хвърлен по време на новогодишните празненства“, заявява Антонио Таяни.



"Нашият посланик е на път да пристигне на мястото на трагедията, а нашето консулство създава специална група, която да провери дали има италианци, които са били засегнати. Не можем да го изключим, нямаме сигурна информация.“



Той заявява, че италианското правителство следи ситуацията "минута по минута“ и че е в "постоянен контакт“ с италианския министър-председател Джорджа Мелони.



ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.



Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.



