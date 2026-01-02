ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-големите летища в Европа
Повече от 100 полета също бяха отложени.
"Поради неприятната комбинация от зимни метеорологични условия и силни ветрове имаше реално нарушение на полетния график“, обяви представител на Кралската авиационна компания (KLM Royal Dutch Airlines).
Летище Схипхол съветва пътуващите да проверят най-актуалната информация за полетите преди заминаване, тъй като броят на закъсненията може да се променя през целия ден. "Следим отблизо времето“, подчерта представителят на KLM.
Поради непредсказуемостта на времето е трудно да се каже точно колко полета ще бъдат засегнати.
"Пътниците ще бъдат уведомени възможно най-скоро и ще бъдат презаписани на следващия наличен полет“, се посочва в извления на авиационната компания.
Проблемите на летище Схипхол са резултат от комбинация от фактори. Един от тях е силния снеговалеж, който непрекъсната покрива пистите.
"Силните западни ветрове също така означават, че само две писти са на разположение за излитане и кацане“, пясни говорител на Нидерландската служба за контрол на въздушното движение (LVNL). Обикновено те са три.
Според говорител на LVNL, в момента около двадесет самолета могат да кацнат и двадесет самолета могат да излитат на час поради зимните условия. В пиковите часове летище Схипхол обикновено обработва около шестдесет самолета на час.
Очаква се метеорологичните условия да повлияят и на полетите на летище Схипхол утре.
Полетите на летище Айндховен и летище Ротердам/Хага все още не са засегнати от времето.
