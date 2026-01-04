ИЗПРАТИ НОВИНА
Стотици хора протестират в Европа, срещу решението на Тръмп да нападне Венецуела
Автор: Борислава Благоева 23:15 / 04.01.2026
©
Стотици хиляди хора се събраха пред посолствата на САЩ в Европа, за да протестират срещу операцията във Венецуела, пише РИА Новости.

Амстердам

Представители на леви партии участваха в протеста пред Генералното консулство на САЩ под засилена полицейска охрана. Повечето протестиращи носеха със себе си плакати с надписи:

"Ръцете далеч от Венецуела!“, "Не можете да избегнете международното правосъдие!“ и "Латинска Америка не принадлежи на Съединените щати“. Участниците в митингите скандираха "Пуснете го!“ и "Янки, прибирайте се!“

Варшава

Десетки души – предимно активисти от леви и антифашистки организации – се събраха на булевард Уяздовские близо до посолството на САЩ, държейки венецуелски знамена и провенецуелски плакати. Под звуците на барабани те скандираха:

"Ръцете далеч от Венецуела“.

"Искаме незабавно прекратяване на агресията на САЩ срещу Венецуела! Спрете войната! Без кръвопролития за петрол!“, се казва в изявление на организаторите.

Мадрид

В неделя, 4 януари, в Мадрид и други градове в Испания се проведоха масови протести в подкрепа на Венецуела и срещу военната намеса на САЩ в страната.

Демонстрацията в квартал Саламанка в Мадрид, която според правителството е привлякла над хиляда души, се проведе пред американското посолство.

Протестиращите изразиха възмущението си от действията на Съединените щати, обвинявайки ги в нарушаване на международното право и подкрепа на терористична дейност.

Представители на леви политически сили взеха участие в протеста. Лидерът на партия "Подемос“ Йоне Белара призова испанското правителство и институциите на ЕС да реагират твърдо на събитията и да преразгледат отношенията си с Вашингтон.

Охраната беше засилена и пред това американско посолство, като части от Националната полиция и Гражданската гвардия охраняваха периметъра.

Участниците в протестите там развяваха знамена, скандираха лозунги и изразиха силно недоволство от действията на САЩ, които те нарекоха 'политика на силен натиск и пряка намеса във вътрешните работи на други държави'. Събралите се скандираха: 

"Махайте проклетите янки от Латинска Америка“, "Няма война, няма НАТО“, "Не искаме да бъдем колония на САЩ“ и "Няма НАТО, махайте се от базите“. Сред тях бяха и граждани на латиноамерикански държави.

"Това, което се случи в нашата страна, е грубо нарушение на международното право и намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Атаката на САЩ ще остави много по-дълбоки рани от тези, които уж се опитаха да поправят“, казва пред кореспондент на РИА "Новости“ венецуелецът Орландо Салас, който се премества в Испания преди шест години.

Кубинският гражданин Ерик Брисеньо също изрази мнението си за събитията. Според него възмущението на събралите се е свързано не само със ситуацията във Венецуела, но и с цялостната роля на САЩ и НАТО в региона. Той се обяви против силовите действия и екстериториалните арести, изразявайки загриженост, че действията на Вашингтон биха могли да създадат опасен прецедент за всички латиноамерикански страни.

Военна операция на САЩ срещу Венецуела

Припомняме, че експлозии разтърсиха Каракас в събота вечер. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са нанесли масивни въздушни удари по венецуелската столица, а президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били заловени и изведени от страната с хеликоптер.


