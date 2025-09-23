ЗАРЕЖДАНЕ...
|Среброто скоро може да изпревари златото
От началото на 2025 г. златото на спот пазара е поскъпнало с близо 43% до 3746 долара за тройунция, докато среброто отчита ръст от почти 52% до 43,8 долара за тройунция. Според Чаушев благородните метали ще останат във възход, като среброто има потенциал да изпревари златото по ръст заради подцененото си съотношение спрямо него.
"Златото може да достигне 4000 долара за тройунция, ако Фед продължи да намалява лихвите. Но съотношението злато–сребро в момента е 85–86, което е над историческите нива и сочи, че среброто е подценено“, коментира анализаторът пред телевизия Bloomberg.
Той допълни, че интересът на институционални инвеститори, включително скорошни покупки на ETF-и за сребро от Саудитска Арабия, допълнително подкрепя цената на метала.
Чаушев подчерта, че представянето на индустриалните метали ще зависи от развитието на американската икономика. Според него няма признаци за сериозно забавяне или рецесия в САЩ – приходите от данъци и доходите на домакинствата остават стабилни, което подсказва, че пазарът може да е прекалено песимистичен.
"Ако Щатите избегнат рецесия, индустриалните метали ще останат подценени и могат да се превърнат във възможност за инвеститорите“, посочи той.
