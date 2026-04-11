Служители на Бюрото за пътна безопасност към Инспектората на окръжната полиция в Констанца (Inspectoratul de Poliție Județean Constanța) са засекли 35-годишна жена да шофира с 176 километра в час по пътя DN 38 край Мангалия. Случаят е официално документиран и публикуван от институцията, видя репортер на Plovdiv24.bg.

При спирането жената дала обяснение, което трудно може да бъде намерено в наръчника за пътна безопасност: "Горят козунаците в пещта." Каквото и да е стояло зад тази бързина – семейна трапеза, великденска традиция или просто паника пред провалено тесто – при 176 км/ч рискът далеч надхвърля препечения козунак.

Последствията от инцидента са конкретни. Жената е лишена от право да управлява МПС за 120 дни и е наложена глоба над 1800 румънски леи.

Полицията от Констанца публикува случая с ясно послание към всички, тръгнали по пътищата в навечерието на Великден: скоростта не е средство за спасяване на козунаци – а причина за трагедии, които никоя трапеза вече не може да поправи. Пътят прощава рядко и не се интересува от това какво има в пещта вкъщи.