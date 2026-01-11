© виж галерията Собственикът на швейцарския бар ''Le Constellation'', в Кран-Монтана, където 40 души загинаха по време на новогодишно тържество, е признал по време на разпит, че служебната врата от мазето на заведението е била заключена, предава The Guardian.



Според медийни съобщения, управителят на Le Constellation, Жак Морети, е казал на разследващите, че вратата към партера, където се е провеждало партито, е била заключена отвътре. Заподозреният



Според полицейски доклади Морети е заявил, че е разбрал за заключената врата едва след пожара. Той е отишъл на мястото на трагедията и е отворил вратата отвън, само за да открие "купчина безжизнени тела“ пред нея. Разследващите разглеждат това обстоятелство като ключов фактор в разследването.



Ако прокурорите установят, че собствениците са знаели, че вратата е заключена и са поели риска за клиентите, те биха могли да бъдат обвинени в предумишлено убийство с присъда до 20 години затвор. Морети също така потвърди, че самият той е облицовал тавана на мазето със звукоизолиращ мус.



Френският съсобственик на бар ''Le Constellation'', бе задържан в петък, докато прокурорите разследват трагедията.



Припомняме, че в бар ''Le Constellation'' в швейцарския град Кран-Монтана в навечерието на Нова година избухна пожар. Според съобщения в медиите, при инцидента са загинали 40 души, а над 100 са ранени.



