Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солтани
Автор: Борислава Благоева 22:15
©
Ерфан Солтани, за когото се смяташе, че ще е първия демонстрант, заплашен от екзекуция в рамките на масовите антиправителствени протести, не е бил екзекутиран днес. Това съобщи днес член на семейството му пред Sky News.

Роднините на младия иранец добавиха, че Солтани все още може да бъде екзекутиран по всяко време.

26-годишният мъж бе арестуван миналия четвъртък. Норвежката организация за правата на човека Hengaw съобщи, че той се намира в затвора Qezel Hesar и "вероятността да бъде екзекутиран в рамките на няколко часа е много висока“.

Държавният департамент на САЩ заяви, че смъртта на Солтани ще бъде първата екзекуция на протестиращ от демонстрациите, но "не и последната“.

По-късно Доналд Тръмп обеща да предприеме "много силни мерки“, ако режимът в Техеран продължи с нови екзекуции срещу протестиращи. По-рано той заяви, че ако това се случи военни действия на САЩ в Иран ще са неизбежни.


Още по темата:
13.01.2026 Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат с Иран
12.01.2026 Камион се вряза в проирански демонстранти в Лос Анджелис
11.01.2026 Броят на жертвите от протестите в Иран достигна 116
10.01.2026 Протестиращ се качи на балкона на иранското посолство в Лондон и смени
знамето
10.01.2026 Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран






Още новини от Международни новини:
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренланд...
11:22 / 14.01.2026
Еврото дойде през 2002 г., но милиарди марки така и не се върнаха...
09:56 / 13.01.2026
Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пр...
08:43 / 13.01.2026
Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат ...
08:29 / 13.01.2026
Арестуваха мъжа, счупил стъклото на българското посолство в РС Ма...
16:22 / 12.01.2026

