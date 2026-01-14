Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солтани

© Ерфан Солтани, за когото се смяташе, че ще е първия демонстрант, заплашен от екзекуция в рамките на масовите антиправителствени протести, не е бил екзекутиран днес. Това съобщи днес член на семейството му пред Sky News.



Роднините на младия иранец добавиха, че Солтани все още може да бъде екзекутиран по всяко време.



26-годишният мъж бе арестуван миналия четвъртък. Норвежката организация за правата на човека Hengaw съобщи, че той се намира в затвора Qezel Hesar и "вероятността да бъде екзекутиран в рамките на няколко часа е много висока“.



Държавният департамент на САЩ заяви, че смъртта на Солтани ще бъде първата екзекуция на протестиращ от демонстрациите, но "не и последната“.



По-късно Доналд Тръмп обеща да предприеме "много силни мерки“, ако режимът в Техеран продължи с нови екзекуции срещу протестиращи. По-рано той заяви, че ако това се случи военни действия на САЩ в Иран ще са неизбежни.