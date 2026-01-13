Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат с Иран

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита от 25% за страните, които си сътрудничат с Иран. "От този момент нататък всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито в размер на 25% върху всички операции, извършвани със Съединените американски щати“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.



От своя страна, прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че президентът на САЩ разглежда и силови сценарии по отношение на Иран, но предпочита дипломатично решение.



"Мисля, че едно от нещата, в които президентът Тръмп е наистина силен, е, че той винаги държи всички свои варианти на масата. И въздушните удари могат да бъдат един от многото варианти, които лежат на масата на нашия върховен главнокомандващ“, заяви тя пред журналисти в понеделник.



В същото време, според Ливит, "дипломацията винаги е основният вариант за президента“.



При това Ливит подчерта, че президентът на САЩ "не се страхува да използва военни варианти, ако счете това за необходимо, и Иран знае това най-добре“.



Миналата неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че неговата администрация разглежда няколко варианта, включително възможното използване на военна сила срещу Иран, в отговор на потушаването на масовите безредици в страната.