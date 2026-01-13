ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат с Иран
Автор: Николина Александрова 08:29
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита от 25% за страните, които си сътрудничат с Иран. "От този момент нататък всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито в размер на 25% върху всички операции, извършвани със Съединените американски щати“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

От своя страна, прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че президентът на САЩ разглежда и силови сценарии по отношение на Иран, но предпочита дипломатично решение.

"Мисля, че едно от нещата, в които президентът Тръмп е наистина силен, е, че той винаги държи всички свои варианти на масата. И въздушните удари могат да бъдат един от многото варианти, които лежат на масата на нашия върховен главнокомандващ“, заяви тя пред журналисти в понеделник.

В същото време, според Ливит, "дипломацията винаги е основният вариант за президента“.

При това Ливит подчерта, че президентът на САЩ "не се страхува да използва военни варианти, ако счете това за необходимо, и Иран знае това най-добре“.

Миналата неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че неговата администрация разглежда няколко варианта, включително възможното използване на военна сила срещу Иран, в отговор на потушаването на масовите безредици в страната.


Още по темата: общо новини по темата: 4
12.01.2026 Камион се вряза в проирански демонстранти в Лос Анджелис
11.01.2026 Броят на жертвите от протестите в Иран достигна 116
10.01.2026 Протестиращ се качи на балкона на иранското посолство в Лондон и смени
знамето
10.01.2026 Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран






Още новини от Международни новини:
Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пр...
08:43 / 13.01.2026
Арестуваха мъжа, счупил стъклото на българското посолство в РС Ма...
16:22 / 12.01.2026
Ледени ветрове и температури под нулата: Гърция е обхваната от ст...
15:10 / 12.01.2026
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите...
14:43 / 12.01.2026
Броят на жертвите от протестите в Иран достигна 116
21:57 / 11.01.2026
Нападнаха българското посолство в Скопие
19:13 / 11.01.2026

