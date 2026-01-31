© виж галерията Сред милионите документи от досиетата на осъдения престъпник Джефри Епстийн, публикувани вчера от Министерството на правосъдието на САЩ, има изображения, които показват принц Андрю на ръце и колене, надвесил се над жена, лежаща на пода, предава The Guardian.



На трите снимки мъж, за когото се смята, че е Андрю, може да се види надвесен над жена, която е легнала с лице нагоре с отпуснати към тялото си ръце.



На една от снимките той гледа директно към камерата, докато на друга бившият принц e поставил лявата си ръка върху корема ѝ.



Лицето на жената е скрито.



Мъжът за когото се твърди, че е бившият херцог на Йорк, е бос, облечен в бяло поло, със сребърен часовник.



Както повечето материали, публикувани в досиетата на на Епстийн, не е ясно кога или къде са направени снимките.